В МВД России отметили рост числа совершённых иностранцами преступлений

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Глава российского МВД Владимир Колокольцев отметил рост числа совершённых иностранцами преступлений.
В МВД России отметили рост числа совершённых иностранцами преступлений
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершённых иностранными гражданами, зафиксированы групповые нарушения правопорядка», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Ранее Колокольцев подписал указ, согласно которому трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение их лица и отпечатки пальцев рук.

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