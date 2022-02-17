В МВД России отметили рост числа совершённых иностранцами преступлений

Глава российского МВД Владимир Колокольцев отметил рост числа совершённых иностранцами преступлений.

«Почти на 6% отмечается рост уголовных посягательств, совершённых иностранными гражданами, зафиксированы групповые нарушения правопорядка», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

Ранее Колокольцев подписал указ, согласно которому трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение их лица и отпечатки пальцев рук.