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Патрушев: изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца года

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что изменения в концепцию миграционной политики страны внесут до конца года.
Патрушев: изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца года
  • РИА Новости

«На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», — цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости в новых реалиях скорректировать действующую концепцию миграционной политики.

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