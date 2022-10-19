Патрушев: изменения в концепцию миграционной политики России внесут до конца года

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что изменения в концепцию миграционной политики страны внесут до конца года.

РИА Новости

«На заседании Совета безопасности принято решение до конца 2022 года внести изменения в действующую Концепцию государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019—2025 годы, а также подготовить план конкретных мероприятий по реализации скорректированной концепции», — цитирует его ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости в новых реалиях скорректировать действующую концепцию миграционной политики.