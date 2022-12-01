Опрос Redfield & Wilton Strategies показал рост числа сторонников независимости Шотландии
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании.
«Всего 49% респондентов ответили, что проголосовали бы за независимость, 45% — против, при условии, что референдум о независимости Шотландии состоялся бы на следующий день», — сказано в результатах.
Предыдущий опрос проводился в сентябре 2021 года. Тогда 44% выступали за независимость, против — 47%.
Наибольшая поддержка референдума проявилась среди молодых людей в возрасте от 14 до 24 лет. Опрос проводился с 26 по 27 ноября, в нём приняли участие 1000 граждан Шотландии.
23 ноября Верховный суд Великобритании запретил властям Шотландии проводить референдум о независимости без согласия британского правительства.
Как заявила шотландский первый министр Никола Стёрджен, решение суда лишь подчёркивает необходимость проведения такого голосования.
По словам Стёрджен, в Шотландии наблюдается рост сепаратистских настроений после «катастрофического» первого месяца пребывания Лиз Трасс на посту премьер-министра Великобритании.