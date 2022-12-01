ЕС и Китай заявили о согласии по вопросу неприемлемости ядерных угроз

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Глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Пекине заявил, что ЕС и Китай солидарны в вопросе неприемлемости ядерных угроз.
ЕС и Китай заявили о согласии по вопросу неприемлемости ядерных угроз
  • AFP
  • © Valeria Mongelli

Соответствующее заявление он сделал после переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Мы согласились, что ядерные угрозы неприемлемы и чрезвычайно опасны», — цитирует его ТАСС.

В ноябре украинский президент Владимир Зеленский выразил мнение, что не стоит бояться возможности ядерной войны.

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа могла бы подарить Украине ядерное оружие, чтобы та могла «защитить свою независимость». 

27 октября российский лидер Владимир Путин сообщил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смысла.

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