The News: Пакистан не смог договориться с Россией о скидке на нефть

Пакистан не смог договориться с Россией о скидке в 30—40% на российскую сырую нефть.

Об этом сообщает пакистанское издание The News со ссылкой на источники.

«Переговоры закончились безрезультатно», — говорится в сообщении.

При этом российская сторона пообещала рассмотреть запрос Пакистана и высказать своё мнение позже.

29 ноября агентство Reuters со ссылкой на дипломатов сообщало, что страны Евросоюза не смогли договориться об уровне лимита цен на нефть из России.

При этом РИА Новости со ссылкой на источник в Брюсселе сообщало, что Евросоюз, скорее всего, установит потолок цены на нефть из России в $62 за баррель, несмотря на призывы Польши и прибалтийских государств сделать его ниже.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с российским нефтяным экспортом.

Российский вице-премьер Александр Новак заявил, что у России жёсткая позиция по ценовому лимиту на нефть — он неприемлем вне зависимости от уровня.

Новак также заявил, что введение потолка цен на нефть может привести к дефициту энергоресурсов.