Минэкономики: в Швейцарии заморожены российские активы на сумму почти $8 млрд

В Швейцарии заморожены российские активы на сумму почти $8 млрд, сообщили в Минэкономики страны.

«По состоянию на 25 ноября общая сумма замороженных (российских. — RT) финансовых активов составляет 7,5 млрд швейцарских франков ($7,95 млрд)», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, арестованы 15 объектов недвижимости россиян в шести кантонах.

Ранее газета писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ввести девятый пакет антироссийских санкций.

Вместе с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России, это происходит от усталости, которую испытывает сообщество.

По данным The Irish Times, Еврокомиссия в ближайшие дни может выпустить директиву о конфискации активов лиц, которые пытаются обойти антироссийские санкции.