Минэкономики: в Швейцарии заморожены российские активы на сумму почти $8 млрд
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«По состоянию на 25 ноября общая сумма замороженных (российских. — RT) финансовых активов составляет 7,5 млрд швейцарских франков ($7,95 млрд)», — говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, арестованы 15 объектов недвижимости россиян в шести кантонах.
Ранее газета писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ввести девятый пакет антироссийских санкций.
Вместе с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России, это происходит от усталости, которую испытывает сообщество.
По данным The Irish Times, Еврокомиссия в ближайшие дни может выпустить директиву о конфискации активов лиц, которые пытаются обойти антироссийские санкции.