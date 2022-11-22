Irish Times: в ЕК анонсировали директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции

Еврокомиссия в ближайшие дни может выпустить директиву о конфискации активов лиц, которые пытаются обойти антироссийские санкции.

По данным The Irish Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса, в таком случае попытка обхода рестрикций в КС будет рассматриваться в качестве преступления.

По словам собеседника издания, законодательный процесс может быть завершён через несколько месяцев.

Уточняется, что пристальное внимание европейских политиков будет направлено на товары двойного назначения из-за «очень странного импорта» со стороны России после введения других санкций.

Ранее газета писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ввести девятый пакет антироссийских санкций.

Вместе с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России, это происходит от усталости, которую испытывает сообщество.