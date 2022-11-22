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Irish Times: в ЕК анонсировали директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции

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Еврокомиссия в ближайшие дни может выпустить директиву о конфискации активов лиц, которые пытаются обойти антироссийские санкции.
Irish Times: в ЕК анонсировали директиву о конфискации активов лиц, обходящих санкции
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По данным The Irish Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерса, в таком случае попытка обхода рестрикций в КС будет рассматриваться в качестве преступления.

По словам собеседника издания, законодательный процесс может быть завершён через несколько месяцев.

Уточняется, что пристальное внимание европейских политиков будет направлено на товары двойного назначения из-за «очень странного импорта» со стороны России после введения других санкций.

Ранее газета писала, что Эстония, Латвия, Литва и Польша просят главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен ввести девятый пакет антироссийских санкций.

Вместе с этим премьер-министр Эстонии Кая Каллас признала, что Евросоюзу всё труднее вводить новые санкции против России, это происходит от усталости, которую испытывает сообщество.

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