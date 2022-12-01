Лавров: НАТО вернулось к приоритетам холодной войны и хочет держать русских вне Европы

Североатлантический альянс вернулся к приоритетам холодной войны, русских хотят держать вне Европы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров в онлайн-режиме проводит пресс-конференцию по проблематике европейской безопасности. RT ведёт прямую трансляцию.

«Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генеральный секретарь альянса, господин Исмей, вывел формулу «Держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем». То, что происходит сейчас, абсолютно означает возвращение НАТО к тем концептуальным приоритетам, которые были выработаны 70 лет назад», — заявил Лавров.

По его словам, сейчас НАТО по-прежнему стремится держать русских вне Европы.

Ранее президент Сирии Башар Асад призвал ряд государств, таких как САР, Россия и Белоруссия, объединить усилия для изоляции Запада.

Он также отметил, что Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии.

Глава МИД Франции Катрин Колонна отмечала, что изоляция является «худшей политикой», необходимо сохранение канала для диалога.