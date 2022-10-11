Глава МИД Франции Колонна выступила за сохранение канала для диалога с Россией
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Об этом она сообщила в эфире радиостанции France Inter.
«Необходимо сохранять канал для диалога с российским президентом. Изоляция была бы худшей политикой», — сказала министр.
Колонна добавила, что когда-нибудь конфликт прекратится, а «Россия всегда останется» соседом Франции.
Благодаря поддержанию диалога с российской стороной стала возможной поездка миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, отметила она.
22 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости сделать всё, чтобы Россия и Украина вернулись за стол переговоров, как только стороны будут готовы это сделать.