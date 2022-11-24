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Асад призвал Россию, Сирию и Белоруссию объединиться для изоляции Запада

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Президент Сирии Башар Асад призвал ряд государств, таких как САР, Россия и Белоруссия, объединить усилия.
Асад призвал Россию, Сирию и Белоруссию объединиться для изоляции Запада
  • AFP
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Сирийский лидер подчеркнул, что странам Запада не удалось добиться своих целей в указанных странах, в связи с чем им пришлось прибегнуть к экономическим войнам.

«Поэтому объединение усилий между этими странами важно для того, чтобы противостоять этим войнам, помимо установления сети экономических отношений со странами, имеющими такие же принципы и ценности. Тогда Запад окажется в изоляции», — цитирует Асада SANA.

Он также отметил, что Запад нуждается в войнах для сохранения своей гегемонии.

Глава МИД Франции Катрин Колонна ранее сообщила, что изоляция является «худшей политикой», необходимо сохранение канала для диалога.

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