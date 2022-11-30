CNN: демократы выбрали Джеффриса на смену Пелоси в нижней палате конгресса США
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«Это исторический шаг, который сделает его первым темнокожим, который возглавит одну из двух основных партий в любой из палат конгресса», — отмечает CNN.
Ранее Пелоси сообщила, что останется членом конгресса и будет работать в течение срока, на который была избрана.
Президент США Джо Байден поздравил членов Республиканской партии, которые по итогам промежуточных выборов получили большинство мест в палате представителей.