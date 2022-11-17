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Пелоси сообщила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты представителей США

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Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сообщила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты.
Пелоси сообщила, что не будет лидером демократов в новом составе палаты представителей США
  • Gettyimages.ru

Выступая в зале палаты представителей, Пелоси заявила, что останется членом конгресса и будет работать в течение срока, на который была избрана, сообщает CNBC.

Как ожидается, республиканец Кевин Маккарти займёт место спикера палаты представителей.

Президент США Джо Байден ранее поздравил членов Республиканской партии, которые по итогам промежуточных выборов получили большинство мест в палате представителей.

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