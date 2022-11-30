Лавров: Запад толкает Украину к войне, которую сам ведёт против России

Короткая ссылка
Запад толкает Украину к продолжению войны, которую ведёт против России сам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что западные страны пытаются уйти от принципа избегания военных конфликтов между ядерными державами.

«Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации», — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить