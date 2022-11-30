Лавров: Запад толкает Украину к войне, которую сам ведёт против России

Запад толкает Украину к продолжению войны, которую ведёт против России сам, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Он отметил, что западные страны пытаются уйти от принципа избегания военных конфликтов между ядерными державами.

«Это говорит о многом, в том числе в контексте их линии по Украине, которую буквально толкают на продолжение войны, ведущейся Западом против Российской Федерации», — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные удары по России для исключения применения Москвой ядерного оружия.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

Министр иностранных дел Сергей Лавров также сообщил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.