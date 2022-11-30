Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало призвать Байдена учитывать интересы России

Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.

В интервью Der Westen он отметил, что перед эскалацией конфликта существовали возможности для переговоров.

«Основная проблема заключалась в том, что США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. В этом отношении ситуация была сложной», — заявил Лафонтен.

По его словам, лидеры западных стран должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Также американский президент Джо Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом отметил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.