Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало призвать Байдена учитывать интересы России
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В интервью Der Westen он отметил, что перед эскалацией конфликта существовали возможности для переговоров.
«Основная проблема заключалась в том, что США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. В этом отношении ситуация была сложной», — заявил Лафонтен.
По его словам, лидеры западных стран должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Также американский президент Джо Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом отметил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.