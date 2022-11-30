Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало призвать Байдена учитывать интересы России

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Немецкий канцлер Олаф Шольц должен был призвать президента США Джо Байдена учитывать интересы России перед началом спецоперации на Украине, заявил бывший министр финансов, экс-председатель Социал-демократической партии Германии Оскар Лафонтен.
Экс-глава СДПГ Лафонтен: Шольцу следовало призвать Байдена учитывать интересы России
  • globallookpress.com

В интервью Der Westen он отметил, что перед эскалацией конфликта существовали возможности для переговоров.

«Основная проблема заключалась в том, что США резко отвергли требование Москвы не размещать военные объекты на российской границе. В этом отношении ситуация была сложной», — заявил Лафонтен.

По его словам, лидеры западных стран должны были призвать американцев учитывать интересы безопасности России.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО, этого нельзя допустить. Также американский президент Джо Байден заявил, что нельзя допустить успеха России в ходе специальной военной операции на Украине.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев при этом отметил, что только победа России на Украине гарантирует предотвращение глобального конфликта.

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