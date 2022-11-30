Кадыров прокомментировал слова Папы Римского о чеченцах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал высказывание Папы Римского о чеченцах.

Ранее понтифик назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Кадыров пристыдил понтифика за то, что тот не знает про отношение мусульман к противнику.

«Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или даже упомянуть про настоящие жестокие кадры, снятые бандеровскими мразями, недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец, будь то на войне или в мирной жизни. Это Ислам», — написал глава Чеченской Республики.

Он также отметил, что Папа Римский стал «жертвой пропаганды и настойчивости» иностранных СМИ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, которые он сделал в интервью западным СМИ, являются запредельным извращением истины.

Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что выразил решительный протест руководству дипломатической службы Ватикана в связи с высказываниями Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

В свою очередь, глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама Дамба Аюшеев назвал данные высказывания понтифика недобрыми.