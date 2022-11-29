Посол России выразил протест дипслужбе Ватикана после слов Папы Римского о бурятах

Посол России в Ватикане Александр Авдеев сообщил, что выразил решительный протест руководству дипломатической службы Ватикана в связи с высказываниями Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплочённость и единство многонационального российского народа», — цитирует его РИА Новости.

В начале ноября Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. По его словам, он питает «любовь к русскому и украинскому народам», а также продолжает работу по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, которые он сделал в интервью западным СМИ, являются запредельным извращением истины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.