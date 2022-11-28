Захарова прокомментировала слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
- РИА Новости
Она обратила внимание на то, что понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — приводит ТАСС слова Захаровой на круглом столе в Совете Федерации.
Дипломат уточнила, что в 90-е годы — начале 2000-х заявлялось противоположное, будто славяне мучают народы Кавказа.
«Это же надо быть извращенцами истины», — добавила Захарова.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.