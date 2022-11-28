Узнать больше

Захарова прокомментировала слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Короткая ссылка
Слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах являются запредельным извращением истины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова прокомментировала слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
  • РИА Новости

Она обратила внимание на то, что понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — приводит ТАСС слова Захаровой на круглом столе в Совете Федерации.

Дипломат уточнила, что в 90-е годы — начале 2000-х заявлялось противоположное, будто славяне мучают народы Кавказа.

«Это же надо быть извращенцами истины», — добавила Захарова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить