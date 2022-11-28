Захарова прокомментировала слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах являются запредельным извращением истины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она обратила внимание на то, что понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

«Это уже не русофобия, это извращение, даже не знаю какого уровня», — приводит ТАСС слова Захаровой на круглом столе в Совете Федерации.

Дипломат уточнила, что в 90-е годы — начале 2000-х заявлялось противоположное, будто славяне мучают народы Кавказа.

«Это же надо быть извращенцами истины», — добавила Захарова.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.