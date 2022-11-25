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Путин: знаю, что участники спецоперации на Украине не делят себя на касты и национальности

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Президент России Владимир Путин заявил, что участники спецоперации на Украине не делят себя на отдельные касты и национальности.
Путин: знаю, что участники спецоперации на Украине не делят себя на касты и национальности
  • globallookpress.com
  • © Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

Как пишет РИА Новости, об этом он сказал на встрече с матерями военных.

«Знаю, что ребята там не делят себя на какие-то отдельные, значит, касты, национальности. Все равны, все друг другу помогают и понимают, что от этой взаимопомощи и поддержки зависит их жизнь», — заявил Путин.

По его словам, это очень важно.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.

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