Глава буддистов России назвал недобрыми слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама назвал недобрыми высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами», — написал он в Telegram.

По его словам, жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам.

В начале ноября Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. По его словам, он питает «любовь к русскому и украинскому народам», а также продолжает работу по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, которые он сделал в интервью западным СМИ, являются запредельным извращением истины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.