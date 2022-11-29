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Глава буддистов России назвал недобрыми слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

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Глава Буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо-лама назвал недобрыми высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.
Глава буддистов России назвал недобрыми слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
  • РИА Новости

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами», — написал он в Telegram.

По его словам, жизнь в Сибири и на Дальнем Востоке делает людей более стойкими, терпеливыми и выносливыми к различным невзгодам. 

В начале ноября Папа Римский Франциск заявил, что высоко ценит русский народ и российский гуманизм. По его словам, он питает «любовь к русскому и украинскому народам», а также продолжает работу по поиску мирного разрешения конфликта на Украине.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отметила, что высказывания Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах, которые он сделал в интервью западным СМИ, являются запредельным извращением истины.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.

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