Rebelión: антироссийская политика приводит к снижению влияния Евросоюза в мире

Антироссийская политика Евросоюза привела европейские страны к потере влияния в мире и тотальной зависимости от США. Об этом заявил обозреватель Фабрицио Казари в статье для Rebelión.

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По его словам, на данном этапе ЕС проигрывает больше остальных. Казари пишет, что ЕС фактически совершил «экономическое самоубийство», попытавшись сдержать рост влияния России на международной арене. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкционную политику Евросоюза шагом к войне.