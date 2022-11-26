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Захарова: европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ заявила, что европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису.
Захарова: европейские лидеры сами подтолкнули ЕС к энергетическому кризису
  • РИА Новости

«Они пододвинули Европу, в частности Европейский союз, к глобальному энергетическому коллапсу», — цитирует её ТАСС.

По её словам, теперь главам стран Европы осталось лишь убедить своих граждан, что «это не просто хорошо, это не просто правильно, это в их же интересах». 

Она подчеркнула, что европейские политики «хорошо поработали» в энергетической сфере, в частности в истории вокруг терактов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Речь идёт о Балтийском море, той сфере, которая контролируется странами НАТО... это зона их ответственности», — напомнила Захарова.

Ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС удалось полностью заместить выбывшее российское топливо с помощью энергоресурсов из других источников.

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