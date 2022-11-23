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В ЕС заявили, что полностью заместили российский газ поставками из других источников

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон сообщила, что ЕС удалось полностью заместить выбывшее российское топливо с помощью энергоресурсов из других источников.
В ЕС заявили, что полностью заместили российский газ поставками из других источников
  • РИА Новости

«Мы полностью заместили газ, который больше не поставляется из России, СПГ или дополнительным трубопроводным газом из надёжных источников», — цитирует её РИА Новости.

9 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

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