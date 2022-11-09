Федеральное сетевое агентство ФРГ: газохранилища заполнены на 99,54%
Об этом говорится на сайте компании.
В агентстве отметили, что с 24 по 30 октября показатели потребления газа в Германии снизились по сравнению с показателями, зафиксированными за последние четыре года.
Кроме того, регулятор заявил о необходимости экономии газа, поскольку ситуация в энергетической сфере страны остаётся напряжённой.
Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан страны к экономии.