Федеральное сетевое агентство ФРГ: газохранилища заполнены на 99,54%

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило, что подземные газовые хранилища страны в данный момент заполнены на 99,54%.

Об этом говорится на сайте компании.

В агентстве отметили, что с 24 по 30 октября показатели потребления газа в Германии снизились по сравнению с показателями, зафиксированными за последние четыре года.

Кроме того, регулятор заявил о необходимости экономии газа, поскольку ситуация в энергетической сфере страны остаётся напряжённой.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер призвал граждан страны к экономии.