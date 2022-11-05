Глава сетевого агентства Германии призвал граждан экономить газ
- Gettyimages.ru
- © TexPhoto
«Мы видим небольшой отток из газохранилищ (на 3,11) — на 0,03%, до 99,26%. Мы заполнили много газа, но зима может длиться долго. Чтобы избежать дефицита газа, нам необходимо экономить газ, строить терминалы для СПГ и обеспечивать безопасность нашей инфраструктуры», — написал он в Twitter.
Мюллер добавил, что речь идёт об общем уровне всех газохранилищ ФРГ.
По информации Bloomberg, страны Европейского союза потратили около $105 млрд на заполнение газовых хранилищ на фоне отказа от российского топлива.
Международное энергетическое агентство в своём докладе посоветовало Европе воздержаться от «чрезмерного оптимизма» по поводу нынешних запасов газа в подземных хранилищах и немедленно принять меры для подготовки к следующей зиме.