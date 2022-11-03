МЭА посоветовало Европе не испытывать чрезмерный оптимизм из-за запасов газа в ПХГ

Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём новом докладе посоветовало Европе воздержаться от «чрезмерного оптимизма» по поводу нынешних запасов газа в подземных хранилищах и немедленно принять меры для подготовки к следующей зиме.

В докладе под заголовком «Никогда не рано подготовиться к следующей зиме» отмечается, что хранилища в Европе заполнены на 95%.

«Отчёт предупреждает, что подушка безопасности, созданная текущим уровнем запасов в хранилищах, а также недавним снижением цен на газ и аномально тёплой температурой, не должна приводить к чрезмерно оптимистичным выводам о будущем», — говорится в сообщении.

Так, по мнению экспертов агентства, Европа может столкнуться с нехваткой 30 млрд куб. м газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году.

Как ранее отметил глава МЭА Фатих Бирол, Европу ждут сложности в энергетике зимой 2024 года.

По оценкам Всемирного банка, цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.

«Газпром» отмечал, что отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ.