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МЭА посоветовало Европе не испытывать чрезмерный оптимизм из-за запасов газа в ПХГ

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Международное энергетическое агентство (МЭА) в своём новом докладе посоветовало Европе воздержаться от «чрезмерного оптимизма» по поводу нынешних запасов газа в подземных хранилищах и немедленно принять меры для подготовки к следующей зиме.
МЭА посоветовало Европе не испытывать чрезмерный оптимизм из-за запасов газа в ПХГ
  • Gettyimages.ru
  • © Monty Rakusen

В докладе под заголовком «Никогда не рано подготовиться к следующей зиме» отмечается, что хранилища в Европе заполнены на 95%.

«Отчёт предупреждает, что подушка безопасности, созданная текущим уровнем запасов в хранилищах, а также недавним снижением цен на газ и аномально тёплой температурой, не должна приводить к чрезмерно оптимистичным выводам о будущем», — говорится в сообщении.

Так, по мнению экспертов агентства, Европа может столкнуться с нехваткой 30 млрд куб. м газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году.

Как ранее отметил глава МЭА Фатих Бирол, Европу ждут сложности в энергетике зимой 2024 года.

По оценкам Всемирного банка, цены на природный газ в Европе вырастут в четыре раза к 2024 году по сравнению со средней ценой за предыдущую пятилетку.

«Газпром» отмечал, что отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ.

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