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«Газпром»: отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ

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В компании «Газпром» заявили, что отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ.
«Газпром»: отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ
  • Gettyimages.ru
  • © Fabian Plock / EyeEm

«Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября в ПХГ Европы закачано 68,6 млрд куб. м газа.

Между тем в компании подчеркнули, что даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.

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