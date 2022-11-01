«Газпром»: отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ

В компании «Газпром» заявили, что отдельные страны Европы уже начали тратить запасы газа из хранилищ.

«Отметим, что отдельные страны уже начали тратить запасы газа из хранилищ», — говорится в сообщении «Газпрома» в Telegram.

По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября в ПХГ Европы закачано 68,6 млрд куб. м газа.

Между тем в компании подчеркнули, что даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

Ранее генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с мировыми поставками газа.