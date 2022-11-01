«Газпром»: ПХГ Европы, по данным на 30 октября, заполнены на 68,6 млрд кубометров

Запасы газа в ПХГ Европы на 30 октября восполнены до 68,6 млрд куб. м, сообщили в «Газпроме».

«По данным Gas Infrastructure Europe, на 30 октября в ПХГ Европы закачано 68,6 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надёжного прохождения предстоящего осенне-зимнего периода.

Ранее директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.