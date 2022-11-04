Bloomberg: страны ЕС потратили около $105 млрд на заполнение газовых хранилищ
- Gettyimages.ru
- © ewg3D
Он подсчитал, что общая стоимость дополнительного газа в хранилищах по всему ЕС в период с 1 апреля по 31 октября составила $104,8 млрд.
По словам автора статьи Лайонела Лорана, ЕС максимально использовал альтернативные источники поставок газа — от Норвегии до ОАЭ.
Также Лоран заявил, что затраты стран Европы на заполнение хранилищ будут лишь расти.
Ранее глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние четыре-пять месяцев.