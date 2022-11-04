Bloomberg: страны ЕС потратили около $105 млрд на заполнение газовых хранилищ

Страны Европейского союза потратили около $105 млрд на заполнение газовых хранилищ на фоне отказа от российского топлива. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена Макуильямса.

Он подсчитал, что общая стоимость дополнительного газа в хранилищах по всему ЕС в период с 1 апреля по 31 октября составила $104,8 млрд.

По словам автора статьи Лайонела Лорана, ЕС максимально использовал альтернативные источники поставок газа — от Норвегии до ОАЭ.

Также Лоран заявил, что затраты стран Европы на заполнение хранилищ будут лишь расти.

Ранее глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние четыре-пять месяцев.