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Bloomberg: страны ЕС потратили около $105 млрд на заполнение газовых хранилищ

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Страны Европейского союза потратили около $105 млрд на заполнение газовых хранилищ на фоне отказа от российского топлива. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на эксперта брюссельского аналитического центра Bruegel Бена Макуильямса.
Bloomberg: страны ЕС потратили около $105 млрд на заполнение газовых хранилищ
  • Gettyimages.ru
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Он подсчитал, что общая стоимость дополнительного газа в хранилищах по всему ЕС в период с 1 апреля по 31 октября составила $104,8 млрд.

По словам автора статьи Лайонела Лорана, ЕС максимально использовал альтернативные источники поставок газа — от Норвегии до ОАЭ.

Также Лоран заявил, что затраты стран Европы на заполнение хранилищ будут лишь расти.

Ранее глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что Россия снизила поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м за последние четыре-пять месяцев.

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