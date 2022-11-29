Перевод задержанного в Италии россиянина Усса под домашний арест отложили до 2 декабря
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Об этом он заявил РИА Новости со ссылкой на адвокатов россиянина.
«Сейчас адвокаты уточнили, что это должно произойти в пятницу. Возникли некоторые технические проблемы», — сказал дипломат.
Ранее Штодин заявил, что апелляционный суд Милана решил отпустить из тюрьмы под домашний арест Артёма Усса, сына красноярского губернатора, однако он пока ещё остаётся в заключении.
О его задержании в Италии по запросу американских властей 19 октября сообщил Минюст США.
Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына.