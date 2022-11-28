Генконсул России в Милане уточнил, что Артём Усс всё ещё находится в заключении

Апелляционный суд Милана решил отпустить из тюрьмы под домашний арест Артёма Усса, сына красноярского губернатора, однако он пока ещё остаётся в заключении. Об этом сообщил РИА Новости генеральный консул России в Милане Дмитрий Штодин.

«Пока Артёма Усса ещё не отпустили. Апелляционный суд только принял решение о согласии перевести его на содержание в съёмной городской квартире в Милане. Когда непосредственно Усса выпустят из заключения, пока не ясно», — сказал он.

Штодин пояснил, что суд решил перевести россиянина под домашний арест только при условии ношения электронного браслета. При этом количество таких устройств в Италии ограничено.

«Когда такой браслет найдут и наденут на него, Усс будет переведён под домашний арест. Мы будем следить за ситуацией», — рассказал генконсул.

Ранее итальяснкие СМИ сообщили, что Артём Усс, задержанный ранее в Италии, выпущен из тюрьмы под домашний арест.

О его задержании в Италии по запросу американских властей 19 октября сообщил Минюст США.

В американском ведомстве утверждают, что фигуранты дела, среди которых Усс, обвиняются в том, что они «получали военные технологии от американских компаний», занимались «контрабандой нефти» и «отмывали десятки миллионов долларов».

Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения властей США в адрес его сына.