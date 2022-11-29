Словакия передала Украине 30 БМП и получит от Германии 15 танков Leopard взамен

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Глава Минобороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче Украине 30 своих БМП в обмен на поставку 15 танков Leopard из Германии.
Словакия передала Украине 30 БМП и получит от Германии 15 танков Leopard взамен
  • AP
  • © Roman Chop

Он напомнил, что соответствующая договорённость была достигнута с коллегой из Германии Кристиной Ламбрехт летом.

«С радостью могу подтвердить, что мы свою часть договорённости уже выполнили и Украина получила 30 наших БМП-1», — цитирует министра РИА Новости.

По словам политика, первый танк из Германии прибудет в страну в декабре, а в 2023 году Словакия будет ежемесячно получать один-два танка до полного выполнения Германией обязательства.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщало, что канцлер Германии Олаф Шольц не решился передать Украине танки, опасаясь реакции России.

По информации газеты The New York Times, 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.

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