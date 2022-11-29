В ФРГ назвали маловероятным возобновление поставок газа из России в ближайшее время

Из-за ситуации на Украине не следует в ближайшее время ожидать возобновления поставок российского газа, заявил министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек.

Он отметил, что ранее по «Северному потоку» ФРГ могла ежегодно получать до 55 млрд куб. м газа. При этом, по словам министра, часть топлива перенаправлялась из Австрии в Чехию.

«Ожидается, что эти объёмы не будут доступны в ближайшие несколько лет», — цитирует его ТАСС.

Хабек подчеркнул, что Россия прекратила поставки и санкции против Москвы будут длиться столько, сколько идёт конфликт на Украине.

«И так оно и будет: санкции будут продолжать действовать до тех пор, пока на Украине снова не воцарится мир и Россия не выведет свои войска», — добавил он.

В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.