В Анкаре сообщили, что Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведки

Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведывательных ведомств, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.

«С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским (коллегой. — RT) в рамках наших потребностей», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу A Haber.

Калын рассказал, что контакт ведётся для минимизации угроз Турции со стороны террористических группировок.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Вместе с этим он отметил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время.

По его словам, в политике не бывает обид.