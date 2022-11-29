В Анкаре сообщили, что Турция продолжает диалог с Сирией на уровне разведки
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«С Сирией мы поддерживаем контакт на уровне разведывательных управлений, глава нашей разведки обсуждает координацию с сирийским (коллегой. — RT) в рамках наших потребностей», — приводит РИА Новости его слова в интервью телеканалу A Haber.
Калын рассказал, что контакт ведётся для минимизации угроз Турции со стороны террористических группировок.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.
Вместе с этим он отметил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время.
По его словам, в политике не бывает обид.