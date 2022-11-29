В Турции заявили, что наземная операция в Сирии может начаться в любой момент
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«Операция может быть проведена в любой момент — сегодня, завтра, через неделю. К ней всё готово. Она начнётся в нужный момент», — цитирует его ТАСС.
По словам Калына, Анкара не планирует спрашивать у кого-либо разрешение на проведение операции или отчитываться по её итогам.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Турция не исключает проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.
Вместе с этим он отметил, что не исключает нормализацию отношений с Сирией в ближайшее время.
По его словам, в политике не бывает обид.