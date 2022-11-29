В Минтрансе России сообщили о проблемах российских судовладельцев с документами в Китае

Короткая ссылка
Российские судовладельцы сталкиваются с отказом Китая признавать страховые документы, выданные российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), заявил замглавы Минтранса Александр Пошивай.
В Минтрансе России сообщили о проблемах российских судовладельцев с документами в Китае
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пошивая, в Москве хотели бы предложить Пекину рассмотреть возможность признания отечественных сертификатов и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай за период с января по октябрь на 9,5%, почти до 72 млн т.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить