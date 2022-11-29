В Минтрансе России сообщили о проблемах российских судовладельцев с документами в Китае

Российские судовладельцы сталкиваются с отказом Китая признавать страховые документы, выданные российскими страховщиками и Российской национальной перестраховочной компанией (РНПК), заявил замглавы Минтранса Александр Пошивай.

«Российские судовладельцы сталкиваются с отказами властей и компаний КНР в части признания страховых документов на суда и грузы, выданные вышесказанными страховыми компаниями», — цитирует его РИА Новости.

По словам Пошивая, в Москве хотели бы предложить Пекину рассмотреть возможность признания отечественных сертификатов и документов, гарантирующих финансовое покрытие рисков.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай за период с января по октябрь на 9,5%, почти до 72 млн т.