Си Цзиньпин заявил о намерении Китая более тесно сотрудничать с Россией в сфере энергетики

Власти Китая будут выстраивать более тесное партнёрство с Россией в сфере энергетики, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай намерен вместе с Россией выстраивать ещё более тесное партнёрство и сотрудничество в сфере энергетики, содействовать развитию области экологически чистых и зелёных источников энергии», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, Си Цзиньпин отметил стремление Пекина и Москвы отстаивать международную энергетическую безопасность и устойчивость производственных цепочек поставок.

Ранее президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай за период с января по октябрь на 9,5%, почти до 72 млн т.