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Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем

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Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем.
Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Несмотря на сложность международной обстановки, отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из ключевых и наиболее динамичных сфер нашей экономической кооперации неизменно остаётся энергетика», — говорится в телеграмме участникам, организаторам и гостям IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай за период с января по октябрь на 9,5%, почти до 72 млн т.

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