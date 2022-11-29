Президент России Владимир Путин назвал энергетику одной из ключевых сфер экономической кооперации с Китаем.

«Несмотря на сложность международной обстановки, отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой продолжают развиваться по восходящей. При этом одной из ключевых и наиболее динамичных сфер нашей экономической кооперации неизменно остаётся энергетика», — говорится в телеграмме участникам, организаторам и гостям IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума, опубликованной на сайте Кремля.

Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил об увеличении объёма поставок нефти в Китай за период с января по октябрь на 9,5%, почти до 72 млн т.