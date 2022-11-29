Mirror: украинская беженка пожаловалась на хостел в Бирмингеме

Украинская беженка Татьяна Дудник пожаловалась на хостел в английском Бирмингеме, куда её поместили вместе с дочерью.

Об этом говорится в статье Mirror.

«Мы не мылись почти неделю, нет возможности принять душ. Повсюду грязь, вонь и плесень», — заявила Дудник.

Она рассказала, что в связи с ухудшением состояния здоровья своего ребёнка размышляет над возвращением на родину.

20 ноября в Болгарии сообщили об изменении госпрограммы поддержки украинских беженцев. Из неё исключили питание.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.