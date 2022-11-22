Guardian: Великобритания нарушила данное Киеву обещание помочь украинским беженцам
«Правительство передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтёрам. Теперь система находится под угрозой краха», — сообщил он.
По словам Джайлза, самая серьёзная ошибка заключается в том, что государственная программа «Дома для Украины» была рассчитана на шестимесячный срок.
Таким образом семьи, достигающие конца отведённого периода, оказываются «на краю пропасти», так как помощь может в любой момент прекратиться, пояснил обозреватель.
«Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании», — сказано в материале.
20 ноября в Болгарии сообщили об изменении госпрограммы поддержки украинских беженцев. Из неё исключили питание.
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.