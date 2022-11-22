Guardian: Великобритания нарушила данное Киеву обещание помочь украинским беженцам

Британское правительство нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам. Об этом пишет обозреватель Guardian Кир Джайлз.

«Правительство передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтёрам. Теперь система находится под угрозой краха», — сообщил он.

По словам Джайлза, самая серьёзная ошибка заключается в том, что государственная программа «Дома для Украины» была рассчитана на шестимесячный срок.

Таким образом семьи, достигающие конца отведённого периода, оказываются «на краю пропасти», так как помощь может в любой момент прекратиться, пояснил обозреватель.

«Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании», — сказано в материале.

20 ноября в Болгарии сообщили об изменении госпрограммы поддержки украинских беженцев. Из неё исключили питание.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.