Узнать больше

Guardian: Великобритания нарушила данное Киеву обещание помочь украинским беженцам

Короткая ссылка
Британское правительство нарушило данное Киеву обещание помочь украинским беженцам. Об этом пишет обозреватель Guardian Кир Джайлз.

«Правительство передало работу по оказанию помощи украинским беженцам местным властям и волонтёрам. Теперь система находится под угрозой краха», — сообщил он.

По словам Джайлза, самая серьёзная ошибка заключается в том, что государственная программа «Дома для Украины» была рассчитана на шестимесячный срок.

Таким образом семьи, достигающие конца отведённого периода, оказываются «на краю пропасти», так как помощь может в любой момент прекратиться, пояснил обозреватель.

«Рассчитанная на провал система представляет собой позорное нарушение обещаний со стороны Великобритании», — сказано в материале.

20 ноября в Болгарии сообщили об изменении госпрограммы поддержки украинских беженцев. Из неё исключили питание.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон выразил мнение, что Евросоюз ожидает новая волна украинских беженцев ближайшей зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить