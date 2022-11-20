Sofia Globe: болгарские отели перестали кормить беженцев с Украины

В Болгарии изменена госпрограмма поддержки украинских беженцев, из неё исключили питание, сообщает издание Sofia Globe.

Отмечается, что владельцы отелей на черноморском побережье перестали кормить беженцев из-за нехватки выделяемых государством средств.

«Последние три дня мы обеспечивали беженцев едой за наши собственные деньги, но с сегодняшнего дня мы прекращаем их кормить, поскольку у нас нет для этого возможности», — заявил владелец отеля Михаил Зегов.

По данным издания, в Болгарии по госпрограмме живут более 10 тыс. беженцев с Украины.

Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш писал, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».