Myśl Polska: украинские беженцы в Польше начали охоту на ведьм
- AP
Обозреватель Аркадиуш Микса возмутился, что украинские беженцы выступили с инициативой линчевать Малгожату Шлаговскую-Скульскую, которая организовывала фестиваль российского кинематографа на протяжении более чем десяти лет.
По словам автора, его шокирует, что украинцы навязывают польским гражданам своё мнение: учат, как надо тратить поступления от налогов, и диктуют, «с кем, когда и какие отношения» они должны выстраивать.
Также обозреватель негодует, что выходцы с Украины «очерняют поляков, которые налаживают отношения с соседями и продвигают польскую культуру в мире».
Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш писал, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».