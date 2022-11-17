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Myśl Polska: украинские беженцы в Польше начали охоту на ведьм

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Украинские беженцы в Польше начали охоту на ведьм и пытаются учить поляков, как им тратить доходы от налогов и с кем строить отношения. Об этом говорится в статье издания Myśl Polska.
Myśl Polska: украинские беженцы в Польше начали охоту на ведьм
  • AP

Обозреватель Аркадиуш Микса возмутился, что украинские беженцы выступили с инициативой линчевать Малгожату Шлаговскую-Скульскую, которая организовывала фестиваль российского кинематографа на протяжении более чем десяти лет.

По словам автора, его шокирует, что украинцы навязывают польским гражданам своё мнение: учат, как надо тратить поступления от налогов, и диктуют, «с кем, когда и какие отношения» они должны выстраивать.

Также обозреватель негодует, что выходцы с Украины «очерняют поляков, которые налаживают отношения с соседями и продвигают польскую культуру в мире».

Ранее обозреватель польского издания Dziennik Polityczny Марек Галаш писал, что европейский мир «сыт по горло» украинскими беженцами, а наглость украинцев «не знает границ».

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