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В ООН сообщили, что судно с российскими удобрениями отправится в Малави в ближайшее время

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Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что судно с российскими удобрениями выйдет из порта в Нидерландах и отправится в Малави в ближайшие двое суток.
В ООН сообщили, что судно с российскими удобрениями отправится в Малави в ближайшее время
  • AP

«Мы ожидаем, что движение начнётся примерно в следующие 48 часов», — приводит его слова ТАСС.

Дюжаррик также пообещал сообщить дополнительно, как только судно отправится в африканскую страну.

Ранее сообщалось, что группа компаний «Уралхим-Уралкалий» достигла договорённости о вывозе в Африку минеральных удобрений, которые были заблокированы в трёх европейских странах.

Российский лидер Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.

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