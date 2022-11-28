В ООН сообщили, что судно с российскими удобрениями отправится в Малави в ближайшее время
- AP
«Мы ожидаем, что движение начнётся примерно в следующие 48 часов», — приводит его слова ТАСС.
Дюжаррик также пообещал сообщить дополнительно, как только судно отправится в африканскую страну.
Ранее сообщалось, что группа компаний «Уралхим-Уралкалий» достигла договорённости о вывозе в Африку минеральных удобрений, которые были заблокированы в трёх европейских странах.
Российский лидер Владимир Путин, обсуждая продовольственную безопасность с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадера, подтвердил готовность России обеспечить Африку сельхозпродукцией и удобрениями.