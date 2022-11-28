Узнать больше

Spiegel: депутаты пожаловались на холод в кабинетах бундестага из-за экономии энергии

Короткая ссылка
Обозреватель издания Spiegel Тим Нойман рассказал о недовольстве немецких депутатов относительно холода в кабинетах бундестага из-за экономии энергии.

Отмечается, что бундестагу приходится экономить энергию из-за нехватки газа, поэтому в кабинетах и залах заседаний поддерживается температура 19 °С, а коридоры и фойе не отапливаются.

«Я сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила туда-сюда... Это балаган! Очевидно, администрация не контролирует ситуацию», — заявила депутат Ренате Кюнаст.

В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Кроме того, издание отмечало, что жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию с наступлением 2023 года. 

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить