Обозреватель издания Spiegel Тим Нойман рассказал о недовольстве немецких депутатов относительно холода в кабинетах бундестага из-за экономии энергии.

Отмечается, что бундестагу приходится экономить энергию из-за нехватки газа, поэтому в кабинетах и залах заседаний поддерживается температура 19 °С, а коридоры и фойе не отапливаются.

«Я сидела в кабинете в пуховике и постоянно ходила туда-сюда... Это балаган! Очевидно, администрация не контролирует ситуацию», — заявила депутат Ренате Кюнаст.

В сентябре Der Spiegel писал, что экономику Германии на фоне энергокризиса ожидает рецессия и «трагедия в пяти актах» — первые предприятия прекращают работу, падает потребление.

Кроме того, издание отмечало, что жители Германии столкнутся с массовым и резким повышением цен на электроэнергию с наступлением 2023 года.

Директор третьего европейского департамента российского МИД Олег Тяпкин заявил, что полный отказ ФРГ от импорта российского газа в течение двух лет приведёт к экономическому кризису в Германии.