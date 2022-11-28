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Guardian: Украина рискует лишиться поддержки США и ЕС из-за проблем на Западе

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Украина рискует лишиться поддержки США и ЕС в связи с тем, что западные страны начали ощущать надвигающиеся последствия предоставленной Украине помощи, заявил обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.

По его словам, на Европу надвигается «огромный гуманитарный и миграционный кризис», в европейских городах уже проходят акции протеста против антироссийских санкций, а темпы поставок Киеву оружия и предоставления кредитов замедляются.

«В отсутствие мирных переговоров или какого-либо улучшения ситуации усталость от конфликта на Украине переходит в апатию», — говорится в статье.

Тисдалл отметил, что Запад истощает запасы собственных вооружений, а поставки более современных образцов «ограничены проблемами производства».

Ранее газета The Washington Post передавала, что США и Евросоюз попали в сложную ситуацию из-за истощения запасов вооружений для поставок на Украину.

Газета The New York Times со ссылкой на представителя Североатлантического альянса пишет, что 20 из 30 членов НАТО исчерпали свои возможности для поставок вооружения на Украину.

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