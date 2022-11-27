Песков допустил, что Европарламент может «прозреть» по отношению к России
- РИА Новости
Он отметил, что российская сторона наблюдает в Европарламенте огромный дефицит профессионализма.
«А эмоции — это же дело такое переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то ещё. А потом, может, прозрение настанет», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.
Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.