Песков допустил, что Европарламент может «прозреть» по отношению к России

Комментируя резолюцию о признании России «спонсором терроризма», пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что со временем Европарламент может «прозреть» в отношении к России.

Он отметил, что российская сторона наблюдает в Европарламенте огромный дефицит профессионализма.

«А эмоции — это же дело такое переменчивое. Сегодня русофобские, завтра будут какие-то ещё. А потом, может, прозрение настанет», — приводит РИА Новости слова Пескова в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выразил мнение, что решение было принято для того, чтобы отвлечь внимание от расследования взрывов на газопроводах «Северный поток» и массового убийства российских военнопленных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.