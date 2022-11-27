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Посол Намибии сообщил о подорожании удобрений более чем на 50% из-за санкций

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Посол Намибии в России Клеменс Хандуукеме Кашуупулва сообщил об удорожании удобрений более чем на 50% на фоне антироссийских санкций.
Посол Намибии сообщил о подорожании удобрений более чем на 50% из-за санкций
  • Gettyimages.ru

«Санкции на экспорт удобрений из России увеличили стоимость удобрений в Намибии более чем на 50%, в конечном итоге увеличив себестоимость производства, и, как следствие, привели к высокой цене на продовольствие», — сказал он РИА Новости.

15 ноября премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что нынешняя проблема с нехваткой удобрений может вызвать катастрофический продовольственный кризис.

Ранее замглавы Минпромторга России Михаил Иванов допустил сокращение экспорта российских удобрений на 10%.

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