Широкое распространение ожирения среди молодых американцев стало причиной недобора в армию. Об этом пишет обозреватель издания 19FortyFive Стив Бейнон.

По его словам, американские военные пошли на экстраординарный шаг, организовав курсы предварительной базовой подготовки, чтобы подготовить кандидатов в армию в соответствии со стандартами веса.

В текущем году армия США недосчиталась 10 тыс. новобранцев, пишет Бейнон.

«Причинами недобора стали по большей части широкое распространение ожирения среди кандидатов и ранее совершённые уголовные правонарушения», — отметил журналист.

Ранее старший научный сотрудник Центра национальной обороны Фонда наследия США, редактор ежегодного «Индекса военной мощи США» Дакота Вуд заявила, что поставки оружия на Украину снизили обороноспособность Соединённых Штатов, на восполнение резервов уйдут годы.