Поставки оружия на Украину снизили обороноспособность Соединённых Штатов, на восполнение резервов уйдут годы, считает старший научный сотрудник Центра национальной обороны Фонда наследия США, редактор ежегодного «Индекса военной мощи США» Дакота Вуд.

Его статья опубликована на портале 19fortyfive.

Вуд напомнил, что почти 20 лет в операциях американских военных используются техника, боеприпасы и оборудование, предназначенные ещё для борьбы с Советским Союзом.

«К сожалению, запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе», — отметил он.

Поддержка Украины усугубила эту проблему, подчеркнул специалист.

«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», — сказал автор.

Вуд подчеркнул, что если США придётся защищать партнёров по НАТО в Европе, то они не смогут продолжить поддерживать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею «или кого-либо ещё».

Госсекретарь Энтони Блинкен ранее отмечал, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.