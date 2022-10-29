Военный эксперт отметил ослабление обороноспособности США из-за поставок оружия Украине
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Его статья опубликована на портале 19fortyfive.
Вуд напомнил, что почти 20 лет в операциях американских военных используются техника, боеприпасы и оборудование, предназначенные ещё для борьбы с Советским Союзом.
«К сожалению, запасы не восполнялись современными аналогами в том же темпе», — отметил он.
Поддержка Украины усугубила эту проблему, подчеркнул специалист.
«Запасы приближаются к уровню военного резерва, а на их пополнение уйдут годы», — сказал автор.
Вуд подчеркнул, что если США придётся защищать партнёров по НАТО в Европе, то они не смогут продолжить поддерживать Израиль, Тайвань, Японию, Южную Корею «или кого-либо ещё».
Госсекретарь Энтони Блинкен ранее отмечал, что Соединённые Штаты продолжат поддерживать Украину независимо от результатов выборов в конгресс.