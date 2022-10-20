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﻿Конгрессмен Маккол: оборонно-промышленная база США разрушена

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Член палаты представителей конгресса США Майкл Маккол заявил, что оборонно-промышленный комплекс США разрушен, в связи с чем американская сторона не может быстро производить оружие.
﻿Конгрессмен Маккол: оборонно-промышленная база США разрушена
  • Gettyimages.ru

Об этом Маккол рассказал в интервью Newsmax.

«Я думаю, что в Вашингтоне это своего рода секрет, что наша оборонно-промышленная база разрушена», — сказал он.

По его словам, «система сломана», а Соединённые Штаты не могут производить оружие «достаточно быстро».

Конгрессмен заявил, что Вашингтон на протяжении трёх лет не поставляет оружие Тайваню. Также он рассказал, что новые комплексы HIMARS могут быть переданы Киеву только через пару лет.

Ранее конгрессмен Эрик Суолуэлл, представляющий Демократическую партию США, заявил, что офис Зеленского умолял Вашингтон о помощи Украине.

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