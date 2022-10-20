Узнать больше

Конгрессмен Суолуэлл: офис Зеленского умолял Вашингтон о помощи Украине

Короткая ссылка
Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял cпецкомитет по разведке палаты представителей американского конгресса не бросать Киев в конфликте с Россией.
Конгрессмен Суолуэлл: офис Зеленского умолял Вашингтон о помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anna Moneymaker

Об этом заявил в своей статье для Newsweek конгрессмен Эрик Суолуэлл, представляющий Демократическую партию США.

По его словам, в ходе встречи Ермак умолял его и других конгрессменов «не дрогнуть».

Суолуэлл считает, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США изначальная поддержка Киева будет остановлена. 

Ранее старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп (младший) опубликовал в своём Telegram мем о способностях Зеленского выпрашивать деньги.

По данным The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить