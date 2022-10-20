Конгрессмен Суолуэлл: офис Зеленского умолял Вашингтон о помощи Украине

Руководитель офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял cпецкомитет по разведке палаты представителей американского конгресса не бросать Киев в конфликте с Россией.

Об этом заявил в своей статье для Newsweek конгрессмен Эрик Суолуэлл, представляющий Демократическую партию США.

По его словам, в ходе встречи Ермак умолял его и других конгрессменов «не дрогнуть».

Суолуэлл считает, что в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в США изначальная поддержка Киева будет остановлена.

Ранее старший сын бывшего президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп (младший) опубликовал в своём Telegram мем о способностях Зеленского выпрашивать деньги.

По данным The Washington Post, американский лидер Джо Байден заявил Зеленскому, что конгресс США может отказаться выделять Киеву деньги, если украинский президент продолжит публично жаловаться на недостаточную военную помощь.